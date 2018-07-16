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Начальница почтового отделения, которая присваивала деньги за ЖКХ, получила условный срок
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Начальница почтового отделения, которая присваивала деньги за ЖКХ, получила условный срок 

Волга Ньюс 1 час назад
Как было установлено, с сентября по октябрь 2017 г. начальница отделения принимала от жителей Комсомольского района средства в счет оплаты коммунальных услуг и выдавал кассовые чеки. Деньги даже попадали в кассу. Но потом, используя служебное положение, она вносила в компьютерную программу ложные сведения об отмене и возврате платежей. Материальный ущерб от действий женщины составил более 190 тыс. рублей.
Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ущерб был полностью возмещен во время предварительного следствия. Приговор в законную силу не вступил.
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