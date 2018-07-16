Ещё
Самарца обвиняют более чем в 100 эпизодах торговли наркотиками и отмывании денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарца обвиняют более чем в 100 эпизодах торговли наркотиками и отмывании денег 

Волга Ньюс 2 часа назад
По версии следствия, мужчина организовал для сбыта наркотиков преступную группу, куда вовлек еще семь человек. С 2016 по 2017 г. он продавал различные запрещенные вещества, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники. Покупателей он искал через интернет.
Кроме того, правоохранители считают, что в это время обвиняемый совершал финансовые операции, чтобы легализовать средства, полученные от торговли наркотиками — более 6 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
В отношении других участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства. По ним предварительное расследование продолжается.
Волга Ньюс: последние новости
Начальница почтового отделения, которая присваивала деньги за ЖКХ, получила условный срок Самарского полицейского обвиняют в получении взятки 75 тыс. рублей Обманщик-жених, оставивший невесту без 4 млн рублей: "Я не виноват!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым318
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом81
В России оценили неожиданное решение Франции52
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина233
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение