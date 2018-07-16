Самарца обвиняют более чем в 100 эпизодах торговли наркотиками и отмывании денег

По версии следствия, мужчина организовал для сбыта наркотиков преступную группу, куда вовлек еще семь человек. С 2016 по 2017 г. он продавал различные запрещенные вещества, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники. Покупателей он искал через интернет.

Кроме того, правоохранители считают, что в это время обвиняемый совершал финансовые операции, чтобы легализовать средства, полученные от торговли наркотиками — более 6 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

В отношении других участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства. По ним предварительное расследование продолжается.