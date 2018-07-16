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Серийного домушника Козлова посадили на пять с половиной лет
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Серийного домушника Козлова посадили на пять с половиной лет 

Волга Ньюс 2 часа назад
Напомним, по версии следствия, освободившись в 2016 г. из колонии, он снова начал залезать в чужие дома. Выбирал те, что выглядели пореспектабельнее, но при этом не были поставлены на сигнализацию. Орудовал мужчина в поселках Федоровка, Волжский, Мирный, селах Тимофеевка, Красный Яр, Васильевка и других. Общий ущерб от его деятельности оценили в 4 млн рублей.
Обычно Козлова интересовали наличные, золото (на пл. Кирова в Самаре его ждал проверенный скупщик), но не брезговал он и иконами.
На суде мужчина полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Никто не возражал, так что судьбу мужчины решили буквально за пару заседаний. Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии особого режима.
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