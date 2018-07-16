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В Свердловской области вынесли приговор экс-главврачу больницы за растрату
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В Свердловской области вынесли приговор экс-главврачу больницы за растрату 

RT на русском 2 часа назад
Бывшему главврачу Верх-Нейвинской городской больницы Игорю Качалкову вынесли приговор, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Качалков обвинялся в растрате и превышении должностных полномочий. В частности, он незаконно премировал жену — врача-инфекциониста — на 969 тыс. рублей с 2012 по 2015 годы.
Суд оштрафовал экс-главврача на 270 тыс. рублей. С Качалкова также взыскали сумму ущерба, причинённого больнице. Это более 1 млн рублей.
Ранее RIA56 сообщало, что заведующий кафедрой «Биологическая химия» ОрГМУ приговорён к двум годам колонии за получение взяток.
RT на русском: последние новости
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