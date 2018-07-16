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Мужчина в Хакасии предстанет перед судом за избиение ребенка
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Мужчина в Хакасии предстанет перед судом за избиение ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Двадцатидвухлетний житель Республики Хакасия предстанет перед судом за то, что избил малолетнего сына своей сожительницы, потому что ребенок мешал ему отдыхать, сообщает пресс-служба СК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Усть-Абаканского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего»… Поводом для вспышки агрессии явился громкий плач ребенка, мешавший обвиняемому отдыхать", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес не менее трех ударов по голове и телу ребенку 2015 года рождения, сломав ему правую лобную кость и пять ребер.
Добавляется, что обвиняемый заключен под стражу, вину в совершенном преступлении он признал полностью.
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