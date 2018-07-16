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Костромской суд вынес приговор по первому в России «делу биткоинов»
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Костромской суд вынес приговор по первому в России «делу биткоинов» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Суд вынес приговор по «делу биткоинов», узнал KOSTROMA.TODAY. Приговор вынесли сегодня.
Как нам удалось узнать, решение суда сегодня услышали трое мужчин, которых судили как организованную группу лиц. Организатору назначили 2 года лишения свободы условно, еще двум участникам — по 1,5 года лишения свободы условно.
Напомним, их задержали в прошлом году, подозревая в обналичивании и продаже криптовалюты. Участники группы были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ. Эти ведомства также занимались и расследованием дела.
Мужчин подозревали в том, что они через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Сами они от этих операций получали процент и заработали около 2,5 миллионов рублей.
Изначально против мужчин было возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Но во время расследования статья была переквалифицирована на «Незаконную предпринимательскую деятельность». Это было сделано из-за того, что биткоины не являются официальным денежными средствами, поэтому операции с ними не являются банковскими.
Расследование дела шло более 10 месяцев, потому что это первое в России подобное дело — практики по ним пока не существует.
Скорее всего, после вынесения приговора в России будет создаваться законодательная база для подобных дел.
Во время расследования было допрошено более 400 свидетелей, проведено около 30 экспертиз.
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