«Звездочку японских ниндзя» изъяли у молодого человека в столичном метро 

В московском метро у 28-летнего жителям Подмосковья при досмотре изъяли оружие японских ниндзя.
Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное изготовление оружия.
«Сотрудники службы безопасности метрополитена остановили для досмотра 28-летнего жителя Люберецкого района, у которого с помощью рентгено-телевизионной установки «Калан» обнаружили метательное оружие — сюрикэн», — заявили в полиции.
Сюрикэн — это метательное оружие, известное как «звездочка ниндзя», классический вариант которого представляет собой звездообразную пластину с острыми краями.