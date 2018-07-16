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«Звездочку японских ниндзя» изъяли у молодого человека в столичном метро
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«Звездочку японских ниндзя» изъяли у молодого человека в столичном метро 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В московском метро у 28-летнего жителям Подмосковья при досмотре изъяли оружие японских ниндзя.
Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное изготовление оружия.
«Сотрудники службы безопасности метрополитена остановили для досмотра 28-летнего жителя Люберецкого района, у которого с помощью рентгено-телевизионной установки «Калан» обнаружили метательное оружие — сюрикэн», — заявили в полиции.
Сюрикэн — это метательное оружие, известное как «звездочка ниндзя», классический вариант которого представляет собой звездообразную пластину с острыми краями.
ИД «Собеседник»: последние новости
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