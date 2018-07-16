Жителя Самарской области отправили за решетку за посты в социальной сети

Мужчина публиковал экстремистские посты на протяжении трех лет В Самаре суд признал местного жителя виновным в преступлении экстремистского и террористического характера. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Следователи установили, что самарец с 2013 по 2016 год размещал на своей странице в социальной сети материалы, которые содержат призывы к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, он публиковал информацию, направленную на возбуждение ненависти, вражды и дискриминации по национальному и расовому признаку.