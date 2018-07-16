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Жителя Самарской области отправили за решетку за посты в социальной сети
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Жителя Самарской области отправили за решетку за посты в социальной сети 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Мужчина публиковал экстремистские посты на протяжении трех лет  В Самаре суд признал местного жителя виновным в преступлении экстремистского и террористического характера. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.
Следователи установили, что самарец с 2013 по 2016 год размещал на своей странице в социальной сети материалы, которые содержат призывы к экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, он публиковал информацию, направленную на возбуждение ненависти, вражды и дискриминации по национальному и расовому признаку.
— Задержать мужчину удалось по материала сотрудников ФСБ. Суд приговорил его к 2,5 года в колонии-поселении, — рассказали следователи.
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