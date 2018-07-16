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В Чувашии депутат дважды катался пьяным за рулем мопеда
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В Чувашии депутат дважды катался пьяным за рулем мопеда 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего депутата собрания депутатов Раскильдинского сельского поселения Аликовского района республики. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Чувашии. Народный избранник во второй раз был задержан за рулем мопеда в пьяном состоянии.
В июне прошлого года суд уже привлекал депутата к административной ответственности в виде 10 суток за то, что он управлял мопедом пьяным и без прав. 14 июня этого года он вновь сел за руль мопеда в пьяном состоянии, по-прежнему не имея соответствующего права управления транспортным средством.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: ФедералПресс
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