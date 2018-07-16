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В Петербурге семеро участников «Хизб ут-Тахрир»* признали вину в суде
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В Петербурге семеро участников «Хизб ут-Тахрир»* признали вину в суде 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Семеро из восьми предполагаемых членов петербургской ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* признали вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.
Московский окружной военный суд в понедельник начал слушать дело в порядке выездного заседания в Петербурге. Согласно обвинительному заключению, перед судом предстали восемь обвиняемых, в том числе шестеро граждан РФ, а также граждане Таджикистана.
Обвиняемые были задержаны в Петербурге в 2016-2017 годах. Всем восьмерым предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Расследование дела вела следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые занимались вербовкой новых участников террористической организации, а также проводили учебные занятия. Подсудимые ранее проходили свидетелями по делам ранее осужденных членов петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.
Семеро обвиняемых после оглашения обвинительного заключения признали вину. Только один из них — гражданин Таджикистана — заявил суду, что ни в каких террористических организациях не состоял.
Пятеро обвиняемых после начала слушания дела заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В удовлетворении ходатайства суд отказал. На заседание во вторник вызваны для допроса несколько свидетелей.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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