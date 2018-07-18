В Петербурге осудили руководительницу женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

О задержании Беспаловой в ноябре 2017 года сообщала пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области . Тогда ведомство называло женщину руководителем региональной женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.

Первоначально, сообщало ведомство, в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Уже при избрании меры пресечения в виде ареста Беспалова являлась подозреваемой по части 2 той же статьи (участие в деятельности террористической организации).

"Беспалова признала свою вину в том, что принимала участие в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, признанной запрещенной на территории РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за год до задержания Баспаловой, в ноябре 2016 года, на 12 лет колонии строгого режима за организацию петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* был осужден ее супруг, уроженец Дагестана Иса Рагимов . До задержания в апреле 2015 года Рагимов работал детским тренером по карате в спорткомплексе «Фрунзенский».

Партия исламского освобождения* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

* Террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России.