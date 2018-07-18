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В Петербурге осудили руководительницу женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
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В Петербурге осудили руководительницу женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге в среду приговорил к пяти годам колонии руководительницу женской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* Аллу Беспалову, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
О задержании Беспаловой в ноябре 2017 года сообщала пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тогда ведомство называло женщину руководителем региональной женской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.
Первоначально, сообщало ведомство, в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Уже при избрании меры пресечения в виде ареста Беспалова являлась подозреваемой по части 2 той же статьи (участие в деятельности террористической организации).
"Беспалова признала свою вину в том, что принимала участие в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, признанной запрещенной на территории РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за год до задержания Баспаловой, в ноябре 2016 года, на 12 лет колонии строгого режима за организацию петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* был осужден ее супруг, уроженец Дагестана Иса Рагимов. До задержания в апреле 2015 года Рагимов работал детским тренером по карате в спорткомплексе «Фрунзенский».
Партия исламского освобождения* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
* Террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России.
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