Суд приговорил к 5 годам колонии соцработницу за участие в «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге

"Приговорить Беспалову к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима ", — сказал судья.

Свою вину Беспалова полностью признала, суду заявила, что раскаивается, что у нее 20-летняя дочь, которая должна скоро родить. Супруг Беспаловой, который до недавнего времени был тренером в школе по карате, находится в колонии, отбывает срок также за участие в террористической организации. Беспалова много лет работала в отделе соцзащиты, на момент задержания у подсудимой был заключен трудовой договор с колл-центром такси, девушка собиралась работать оператором, участникам судебного процесса объяснила, что хотела общаться с людьми.