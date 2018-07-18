Суд приговорил к 5 годам колонии соцработницу за участие в «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил уроженку Ленинградской области и бывшую соцработницу Аллу Беспалову к пяти годам колонии за участие в женской ячейке запрещенной в РФ террористической организации, передает корреспондент ТАСС.
"Приговорить Беспалову к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — сказал судья.
Свою вину Беспалова полностью признала, суду заявила, что раскаивается, что у нее 20-летняя дочь, которая должна скоро родить. Супруг Беспаловой, который до недавнего времени был тренером в школе по карате, находится в колонии, отбывает срок также за участие в террористической организации. Беспалова много лет работала в отделе соцзащиты, на момент задержания у подсудимой был заключен трудовой договор с колл-центром такси, девушка собиралась работать оператором, участникам судебного процесса объяснила, что хотела общаться с людьми.
Ранее сообщалось, что, по первоначальной версии следователей, Беспалова организовала региональную ячейку международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Позднее стало известно, что ее обвиняют в участии в террористической деятельности, а не в организации ячейки.