Пассажир метро оказался любителем древнего японского оружия

Сюрикэн изъяли у пассажира московского метро на станции «Арбатская» Филевской линии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 12 июля. Сотрудники службы безопасности метрополитена остановили для досмотра 28-летнего жителя Люберецкого района, у которого обнаружили метательное оружие.

Источник пояснил, что действия пассажира могут быть расценены как уголовное преступление по статье «Незаконное изготовление оружия». Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении дела.

Сюрикэн — метательное оружие скрытого ношения, которое входило в арсенал средневековых японских ниндзя. Классический вариант представляет собой металлическую пластину звездообразной или круглой формы с остро заточенными краями.

За 2017 год в московском метро изъяли 17 тысяч единиц оружия. Количество досмотренного багажа увеличилось в два раза и составило порядка 42 миллионов единиц.