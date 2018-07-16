В КБР главбух фирмы пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов

"По версии следствия, главный бухгалтер одного из предприятий, действуя по предварительному сговору с генеральным директором, вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, совершив в период с марта 2014 года по октябрь 2016 года уклонение от уплаты в бюджетную систему РФ налогов на сумму около 1,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, генеральный директор предприятия в настоящее время находится в международном розыске.

Главному бухгалтеру предъявлено обвинение по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, уточняет ведомство.