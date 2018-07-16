Ещё
В КБР главбух фирмы пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КБР главбух фирмы пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 16 июл — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одного из предприятий, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
"По версии следствия, главный бухгалтер одного из предприятий, действуя по предварительному сговору с генеральным директором, вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, совершив в период с марта 2014 года по октябрь 2016 года уклонение от уплаты в бюджетную систему РФ налогов на сумму около 1,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, генеральный директор предприятия в настоящее время находится в международном розыске.
Главному бухгалтеру предъявлено обвинение по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу, уточняет ведомство.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым170
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина264
Крым парализовало236
Франция закрывает торгпредство в России61
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение