В Ярославле посадили грабителя, не сумевшего вскрыть банкоматы: фото с места преступления 

Не поддались банкоматы упорному мужчине
Дзержинский суд в Ярославле вынес при говор 40-летнему мужчине, который попался на неудавшемся ограблении.
Действовал мужчина с размахом. В ноябре прошлого года он с другом решил поживиться, взорвав банкомат. Пришел в отделение в Брагино с газовым баллоном. Но в физике разбирался слабо, поэтому взрыва-то, собственно, и не было. Раздался лишь хлопок.
— Повреждена входная дверь помещения. Денежные средства похитить не удалось, — рассказали тогда в пресс-службе банка.
Всё, что смог сделать с банкоматом грабитель. До денег не добрался
Мужчина не отчаялся. И через месяц снова пошёл на дело. Не доверяя больше всяким газам, решил действовать монтировкой. И опять проклятый банкомат устоял под напором.
— Довести действия до конца мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Если бы всё получилось в обоих случаях, то мужчина мог бы разбогатеть на четыре миллиона рублей.
Мужчина уже во всем признался. Суд учел, что у него есть двое маленьких детей, и назначил неудачливому грабителю три года колонии общего режима.