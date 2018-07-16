В Ярославле посадили грабителя, не сумевшего вскрыть банкоматы: фото с места преступления

Не поддались банкоматы упорному мужчине

Дзержинский суд в Ярославле вынес при говор 40-летнему мужчине, который попался на неудавшемся ограблении.

Действовал мужчина с размахом. В ноябре прошлого года он с другом решил поживиться, взорвав банкомат. Пришел в отделение в Брагино с газовым баллоном. Но в физике разбирался слабо, поэтому взрыва-то, собственно, и не было. Раздался лишь хлопок.

— Повреждена входная дверь помещения. Денежные средства похитить не удалось, — рассказали тогда в пресс-службе банка.

Всё, что смог сделать с банкоматом грабитель. До денег не добрался

Мужчина не отчаялся. И через месяц снова пошёл на дело. Не доверяя больше всяким газам, решил действовать монтировкой. И опять проклятый банкомат устоял под напором.

— Довести действия до конца мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области

Если бы всё получилось в обоих случаях, то мужчина мог бы разбогатеть на четыре миллиона рублей.