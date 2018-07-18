«Регион-Строй» задолжал работникам свыше 13,6 миллионов рублей

Челябинской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Строительная компания „Регион-Строй“, обвиняемого в невыплате заработной платы 158 работникам в сумме 13,6 миллионов рублей.

»В течение 2016-2017 годов обвиняемый не выплатил 158 работникам предприятия зарплату. Не смотря на то, что возможность выплатить задолженность по зарплате у директора была, так как в указанный период на расчетных счетах организации проходили крупные суммы, задолженность перед рабочими составила более 13 624 000 рублей. Кроме того, с поставщиками и подрядчиками производились расчеты, а также выплачивались проценты за пользование заемными средствами на суммы, которые превышают задолженность по зарплате», — сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

В отношении директора было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы (часть 2 статьи 145.1 УК РФ). Обвиняемый не стал гасить задолженность в добровольном порядке, при том, что следователь произвел арест имущества директора, на сумму свыше 3,7 миллиона рублей.