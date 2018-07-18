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«Регион-Строй» задолжал работникам свыше 13,6 миллионов рублей
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«Регион-Строй» задолжал работникам свыше 13,6 миллионов рублей 

Уральский меридиан 38 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Строительная компания „Регион-Строй“, обвиняемого в невыплате заработной платы 158 работникам в сумме 13,6 миллионов рублей.
»В течение 2016-2017 годов обвиняемый не выплатил 158 работникам предприятия зарплату. Не смотря на то, что возможность выплатить задолженность по зарплате у директора была, так как в указанный период на расчетных счетах организации проходили крупные суммы, задолженность перед рабочими составила более 13 624 000 рублей. Кроме того, с поставщиками и подрядчиками производились расчеты, а также выплачивались проценты за пользование заемными средствами на суммы, которые превышают задолженность по зарплате», — сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.
В отношении директора было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы (часть 2 статьи 145.1 УК РФ). Обвиняемый не стал гасить задолженность в добровольном порядке, при том, что следователь произвел арест имущества директора, на сумму свыше 3,7 миллиона рублей.
Следственный отдел СК РФ по Челябинской области собрал достаточную доказательную базу и направил уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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