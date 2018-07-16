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Обманщик-жених, оставивший невесту без 4 млн рублей: «Я не виноват!»
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Обманщик-жених, оставивший невесту без 4 млн рублей: «Я не виноват!» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Напомним, бывшая невеста обвиняет Шахбазова в том, что он обманул ее, забрал 4,3 млн руб., после чего отменил свадьбу и скрылся. Уже после исчезновения «жениха» женщина узнала о его многочисленных судимостях и двух женах.
Вадима Шахбазова и его предполагаемого сообщника Казбека Габолаева объявили в федеральный розыск. 28 июня в Санкт-Петербурге полицейские задержали одного из подозреваемых. На прошлой неделе Шахбазова доставили в Самару и решением Железнодорожного райсуда отправили под арест на два месяца.
Это решение адвокат Шахбазова, Денис Шаронов попытался обжаловать в Самарском областном суде. Когда гособвинение предоставило суду рапорты стражей порядка о том, как они безрезультатно искали подозреваемого у законной супруги и тестя в Самаре, а также у родни в Ставропольском районе, адвокат возмутился: по его словам, в Железнодорожном райсуде следователь говорил, что, наоборот, никого из родни подозреваемого не тревожили, чтобы не «спугнуть» его. А его подзащитный даже не знал, что его разыскивают и спокойно жил и работал в Санкт-Петербурге.
Сторона защиты просила избрать для Шахбазова более мягкую меру пресечения, а сам подозреваемый по видеоконференцсвязи проникновенно заявил: «Я не виноват, прошу вас поменять мне местонахождение на домашний арест».
Однако Самарский областной суд не проникся сочувствием к подозреваемому и оставил его под арестом.
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