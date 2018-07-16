В Севастополе мужчина зарезал сожительницу

"Установлено, что поздним вечером 11 июля текущего года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора: гражданская жена в который раз упрекала супруга в том, что он не работает и ей приходится содержать семью на небольшую зарплату продавца. После ссоры нетрезвый мужчина зашел за супругой в ванную комнату и нанес ей ножом рану в области шеи", — сообщают в ведомстве.

На данный момент подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство» Уголовного кодекса РФ . Расследование продолжается.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.