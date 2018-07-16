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В Севастополе мужчина зарезал сожительницу
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В Севастополе мужчина зарезал сожительницу 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе произошло жесткое убийство: мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, зарезал гражданскую жену. Об этом сообщает пресс-служба местного следкома.
"Установлено, что поздним вечером 11 июля текущего года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора: гражданская жена в который раз упрекала супруга в том, что он не работает и ей приходится содержать семью на небольшую зарплату продавца. После ссоры нетрезвый мужчина зашел за супругой в ванную комнату и нанес ей ножом рану в области шеи", — сообщают в ведомстве.
На данный момент подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство» Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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