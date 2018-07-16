Мужчина зарезал гражданскую супругу в Севастополе

Уголовным делом завершилась семейная ссора для жителя Севастополя , который в порыве ярости убил гражданскую супругу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Севастополю.

Происшествие зафиксировали вечером 11 июля. Женщина раскритиковала гражданского мужа за то, что он нигде не работает.

«После ссоры нетрезвый мужчина зашел за супругой в ванную комнату и нанес ей ножом рану в области шеи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.