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Адвокат пролил свет на статус Ольги Ситёревой
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Адвокат пролил свет на статус Ольги Ситёревой 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Обвиняемая в краже 20 миллионов бывшая девушка депутата отпущена под подписку о невыезде. Об этом News. ruрассказал адвокат Ольги Синтюрёвой Александр Гофштейн.
«Ольга сейчас находится в статусе подозреваемой по уголовному делу. Не знаю откуда взялись слухи о том, что ей должны предъявить обвинения в течение 72-часов, на самом деле ситуация была следующая: в пятницу суд постановил, что Ольга находится под подпиской, однако, уже через 4 часа после окончания заседания следователи решили изменить меру и взять её под стражу», — пояснил адвокат.
Гофштейн отмечает, что причиной изменения меры пресечения может быть грубое нарушение законодательства. Однако, по его словам, Ольга всё еще находилась на территории ОВД по району Арбат и не имела ни желания, ни возможности совершить противоправные действия.
«Около 10 вечера, полицейские чуть ли не насильно отвезли мою подзащитную в Пресненский суд, с целью пересмотреть избранную меру пресечения. Заседания после 22:00 не проводятся и суд, естественно, отказался рассматривать ходатайство следствия. Заседание назначили на среду», — заявил Гофштейн.
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