Ещё
Жителя Карелии могут посадить за продажу ядовитого стеклоомывателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Карелии могут посадить за продажу ядовитого стеклоомывателя 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина торговал стеклоомывающей жидкостью, содержащей метиловый спирт.
мКак сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Сортавалы, который обвиняется по статье «Хранение в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Обвиняемый в принадлежащем его семье магазине автозапчастей в марте 2018 года продал 5-литровую канистру стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержался метанол. Согласно действующему законодательству, использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено.
В рамках расследования уголовного дела из магазина сотрудниками полиции изъята в общей сложности 21 канистра не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей стеклоомывающей жидкости.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд. Уголовный кодекс предусматривает за подобное преступление до двух лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Перед задержанием подруга избитого депутата Жигарева обвинила его в насилии Женщина из Карелии купила квартиру и отказалась оформить ее на внука Петрозаводчанин чуть не убил знакомого из-за денег, но не нашел их
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым162
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина261
Крым парализовало233
Франция закрывает торгпредство в России60
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение