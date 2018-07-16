Жителя Карелии могут посадить за продажу ядовитого стеклоомывателя

Мужчина торговал стеклоомывающей жидкостью, содержащей метиловый спирт.

мКак сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии , утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Сортавалы, который обвиняется по статье «Хранение в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Обвиняемый в принадлежащем его семье магазине автозапчастей в марте 2018 года продал 5-литровую канистру стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержался метанол. Согласно действующему законодательству, использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено.

В рамках расследования уголовного дела из магазина сотрудниками полиции изъята в общей сложности 21 канистра не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей стеклоомывающей жидкости.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд. Уголовный кодекс предусматривает за подобное преступление до двух лет лишения свободы.