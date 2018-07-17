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Осужден лжеюрист, зарабатывавший на адвокате-однофамильце
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Осужден лжеюрист, зарабатывавший на адвокате-однофамильце 

Legal.Report 1 час назад
Фото: РИА Томск
В Томской области вынесен приговор местному жителю, который пользуясь совпадением фамилий с местным адвокатом, более полугода зарабатывал на заключении фиктивных договоров об юруслугах. Ленинский суд Томска признал 30-летнего А. Н. Тюменцева виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
Как рассказали L. R в областной прокуратуре, ранее судимый мужчина воспользовался тем, что его фамилия и инициалы в целом совпадают с ФИО адвоката АП Томской области Н. А. Тюменцева. Клиенты, которых однофамилец находил через знакомых, не подозревали подвоха и заключали договоры об оказании юридических услуг. Лжеадвокат при этом правовой помощи не предоставлял, а после получения гонораров в какой-то момент переставал выходить на контакт. Следствие установило, что с ноября 2016 года по август 2017 года мошенник обманул 6 человек на общую сумму 218 000 руб. Афера раскрылась, когда одна из клиенток стала жаловаться в адвокатскую палату на переставшего отвечать на звонки «адвоката» и в итоге встретилась с настоящим юристом.
В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил А. Тюменцева к 1,5 года колонии-поселении и взыскал с него в пользу потерпевших суммы нанесенного материального ущерба.
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