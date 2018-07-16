Ещё
Учитель из Озинского района 28 лет хранил боеприпасы в своем доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учитель из Озинского района 28 лет хранил боеприпасы в своем доме 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Вынесен приговор 59-летнему жителю поселка Первоцелинный Озинского района Саратовской области. Мужчину подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимый в 1990 году, занимая должность преподавателя начальной военной подготовки, забрал из помещения средней общеобразовательной школы 1163 патрона калибра 5,6 миллиметра. Патроны являются штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Их мужчина на протяжении 28 лет хранил в своем доме.
"В ходе обыска 13 марта 2018 года сотрудники полиции изъяли указанные патроны. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", — уточнили в ведомстве.
САРАТОВ24: последние новости
В Саратове экс-начальника отделения призыва военного комиссариата приговорили к 3,5 годам тюрьмы Саратовец сел в тюрьму на семь лет за торговлю гашишем Саратов и Энгельс - лидеры по количеству зарегистрированных преступлений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом118
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым322
В России оценили неожиданное решение Франции53
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина233
Крым парализовало224
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение