Учитель из Озинского района 28 лет хранил боеприпасы в своем доме

Вынесен приговор 59-летнему жителю поселка Первоцелинный Озинского района Саратовской области . Мужчину подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимый в 1990 году, занимая должность преподавателя начальной военной подготовки, забрал из помещения средней общеобразовательной школы 1163 патрона калибра 5,6 миллиметра. Патроны являются штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Их мужчина на протяжении 28 лет хранил в своем доме.

"В ходе обыска 13 марта 2018 года сотрудники полиции изъяли указанные патроны. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", — уточнили в ведомстве.