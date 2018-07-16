Суд в Киеве предоставит Януковичу последнюю возможность дать показания

"Суд до завтра (вторник) объявляет перерыв. И дает последнюю возможность завтра прибыть обвиняемому и указанным свидетелям защиты для допроса, в том числе в режиме видеосвязи", — заявил Владислав Девятко.

Суд объявил перерыв до 17 июля до 10.00 (совпадает с мск).