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Суд в Киеве предоставит Януковичу последнюю возможность дать показания
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Суд в Киеве предоставит Януковичу последнюю возможность дать показания 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева во вторник предоставит экс-президенту Украины Виктору Януковичу, а также экс-премьеру Николаю Азарову последнюю возможность дать показания по делу о госизмене, заявил в понедельник председательствующий судья Владислав Девятко. Ранее суд неоднократно вызывал Януковича для дачи показаний по делу о госизмене, в том числе в режиме видеоконференции.
"Суд до завтра (вторник) объявляет перерыв. И дает последнюю возможность завтра прибыть обвиняемому и указанным свидетелям защиты для допроса, в том числе в режиме видеосвязи", — заявил Владислав Девятко.
По его словам, завтра суд предоставит последнюю возможность предоставить свои показания экс-премьеру Украины Николаю Азарову, экс-главе МВД Украины Виталию Захарченко, экс-главе Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву, экс-главе Службы безопасности Украины Александру Якименко и экс-главе Минобороны Павлу Лебедеву.
Суд объявил перерыв до 17 июля до 10.00 (совпадает с мск).
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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