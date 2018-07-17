Суд Киева открыл судебные дебаты по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 17 июля. / ТАСС /. Оболонский районный суд Киев открыл судебные дебаты по делу о госизмене против экс-президента Украины Виктора Януковича , не допросив всех свидетелей, которых запросили адвокаты.

"Суд принял решение возобновить судебные дебаты. Судебные дебаты оглашаю открытыми", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко . Дебаты состоятся в 10:00 30 июля.

Адвокаты экс-президента сочли решение суда грубым нарушением права на защиту Виктора Януковича и призвали вернуться к судебным слушаниям. «Невозможность допросить всех свидетелей, невозможность исследовать все доказательства, нежелание суда принять во внимание выводы авторитетных международных экспертов и прочие нарушения говорят о невозможности правосудия в условиях политического давления», — сказал адвокат Виталий Сердюк . Судья не принял во внимание возражения защитников и предупредил, что в случае их неявки в суд 30 июля Януковичу будет назначен государственный адвокат.

В ходе заседания во вторник суд отклонил большинство ходатайств адвокатов, в том числе о допросе ряда свидетелей. В частности, суд отказался допросить первого президента Украины Леонида Кравчука в качестве свидетеля, который готов был рассказать о плане убийства бывшего украинского лидера. Защита в связи с неоднократными отказами в допросе дополнительных свидетелей обвинила суд в форсировании судебного процесса и намерении вынести приговор до 24 августа — Дня независимости Украины.

В рамках этого дела Януковичу предъявлены обвинения по статьям «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.