Суд Киева открыл судебные дебаты по делу Януковича о госизмене 

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киев открыл судебные дебаты по делу о госизмене против экс-президента Украины Виктора Януковича, не допросив всех свидетелей, которых запросили адвокаты.
"Суд принял решение возобновить судебные дебаты. Судебные дебаты оглашаю открытыми", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко. Дебаты состоятся в 10:00 30 июля.
Адвокаты экс-президента сочли решение суда грубым нарушением права на защиту Виктора Януковича и призвали вернуться к судебным слушаниям. «Невозможность допросить всех свидетелей, невозможность исследовать все доказательства, нежелание суда принять во внимание выводы авторитетных международных экспертов и прочие нарушения говорят о невозможности правосудия в условиях политического давления», — сказал адвокат Виталий Сердюк. Судья не принял во внимание возражения защитников и предупредил, что в случае их неявки в суд 30 июля Януковичу будет назначен государственный адвокат.
В ходе заседания во вторник суд отклонил большинство ходатайств адвокатов, в том числе о допросе ряда свидетелей. В частности, суд отказался допросить первого президента Украины Леонида Кравчука в качестве свидетеля, который готов был рассказать о плане убийства бывшего украинского лидера. Защита в связи с неоднократными отказами в допросе дополнительных свидетелей обвинила суд в форсировании судебного процесса и намерении вынести приговор до 24 августа — Дня независимости Украины.
Ранее судья заявил, что 17 июля «предоставит последнюю возможность» явиться в суд и дать показания Януковичу и свидетелям защиты, а именно бывшему премьер-министру Николаю Азарову, экс-главе администрации президента Андрею Клюеву, бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе Службы безопасности Украины Александру Якименко. Однако адвокат Януковича Виталий Сердюк подчеркнул, что суд не обеспечил предусмотренную Европейской конвенцией процедуру допроса экс-президента и данных свидетелей в режиме видеоконференции в порядке международно-правовой помощи.
В рамках этого дела Януковичу предъявлены обвинения по статьям «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.