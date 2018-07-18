В Петербурге вынесли приговор участнице женской ячейки террористов

Дело рассматривалось в особом порядке. Подозреваемая сама призналась в причастности к организации. Правоохранители были уверены, что она возглавляет женскую ячейку. По их мнению, Беспалова могла продолжать дело мужа Иси Рагимова, которого приговорили к 12-летнему сроку. Однако это версия не подтвердилась.

Женщину судили по изначально предъявленному после задержания обвинению.