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В Петербурге вынесли приговор участнице женской ячейки террористов
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В Петербурге вынесли приговор участнице женской ячейки террористов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Московский окружной военный суд вынес приговор участнице террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории России. Алла Беспалова (она сменила имя на Джанет после принятия религии) проведет в колонии общего режима пять лет.
Дело рассматривалось в особом порядке. Подозреваемая сама призналась в причастности к организации. Правоохранители были уверены, что она возглавляет женскую ячейку. По их мнению, Беспалова могла продолжать дело мужа Иси Рагимова, которого приговорили к 12-летнему сроку. Однако это версия не подтвердилась.
Женщину судили по изначально предъявленному после задержания обвинению.
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