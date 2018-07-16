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На Среднем Урале экс-главврач отделался штрафом за растрату
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На Среднем Урале экс-главврач отделался штрафом за растрату 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Невьянский горсуд вынес приговор бывшему главврачу ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» Игорю Качалкову. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Качалкова обязали выплатить штраф в размере 270 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали сумму причиненного ущерба — 1 миллион рублей. Приговор в силу не вступил, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, с января 2012 по октябрь 2015 года Качалков издавал незаконные приказы о стимулирующих выплатах врачу-инфекционисту — его супруге. За три года женщина получила более 969 тысяч рублей.
Кроме того, в декабре 2012 года в поликлинику купили медицинский компрессор почти за 98 тысяч рублей. Однако до его постановки на баланс бухгалтерии Качалков отвез оборудование своему отцу.
Следует отметить, что в июле 2017 года суд признал Качалкова виновным в растрате и выписал ему штраф.
Ранее по теме: На Среднем Урале осужденный экс-главврач вновь попал под «уголовку»
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