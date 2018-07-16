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В Архангельске расследуют убийство 22-летней няни
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В Архангельске расследуют убийство 22-летней няни 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В столице Поморья расследуют дело об убийстве 22-летней девушки.
Жертва пропала в Архангельске начале июля, и никто не мог сказать, где она находится. Её подруги догадались зайти под её аккаунтом в одну из популярных соцсетей: там они обнаружили, что пропавшая переписывалась с мужчиной, который пригласил её к себе домой для присмотра за ребёнком.
В Следственном комитете Архангельской области сообщают, что девушка приехала в город для учёбы и действительно подрабатывала няней. По адресу, куда она должна была приехать, дверь никто не открывал. 3 июля дверь была вскрыта: внутри обнаружили два мёртвых тела — девушки и 32-летнего мужчины. Предположительно, хозяин задушил девушку и затем покончил с собой.
Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело, подробности происшествия устанавливаются.
В начале июля в Архангельске задержали 30-летнего серийного насильника женщин.
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