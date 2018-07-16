В Саратовской области почтальонка присвоила себе более 50 тысяч

Женщина забирала себе не только деньги, но и товары, подлежащие реализации.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в прокуратуре Саратовской области , при проведении проверки в почтовом отделении Ершовского обособленного подразделения поселка Сланцевый Рудник, стало известно о том, что 35-летняя начальница, пользовалась своим служебным положением в течение нескольких лет и присваивала себе деньги и товары.

В итоге женщина нанесла ущерб почтовому отделению на сумму 54 760 рублей.

На женщину было заведено уголовное дело за присвоение чужих вещей с использованием своего служебного положения.

Учитывая наличие малолетних детей у подсудимой, а также то что она частично возместила нанесенный ей ущерб, суд назначил ей наказание в виде полутора лет условно, с испытательным сроком два года.