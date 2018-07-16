В Анапе осудят бизнесмена, по вине которого на стройке погиб рабочий

Ему инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека

Анапе осудят бизнесмена, по вине которого на стройке погиб рабочий.

Предпринимателю инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

Установлено, что обвиняемый является собственником и директором предприятия, специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий.

По версии следствия, в декабре 2017 года на выполнение строительных работ нежилого здания по улице Ленина в Анапе фигурант привлек в качестве строителя 51-летнего мужчину. Как часто водится, трудовые отношения официально он с ним оформлять не стал.

30 марта 2018 года мужчина, выполняя полученное от обвиняемого задание, упал с перекрытия с высоты 3 метров на пол второго этажа. У него не оказалось средств индивидуальной защиты, а строительная площадка, где он работал, не имела соответствующего ограждения.

Пострадавшего увезли в больницу, где через какое-то время он скончался в результате полученной тупой сочетанной травмы тела.