Ему инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека
В Анапе осудят бизнесмена, по вине которого на стройке погиб рабочий.
Предпринимателю инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.
Установлено, что обвиняемый является собственником и директором предприятия, специализирующегося на строительстве жилых и нежилых зданий.
По версии следствия, в декабре 2017 года на выполнение строительных работ нежилого здания по улице Ленина в Анапе фигурант привлек в качестве строителя 51-летнего мужчину. Как часто водится, трудовые отношения официально он с ним оформлять не стал.
30 марта 2018 года мужчина, выполняя полученное от обвиняемого задание, упал с перекрытия с высоты 3 метров на пол второго этажа. У него не оказалось средств индивидуальной защиты, а строительная площадка, где он работал, не имела соответствующего ограждения.
Пострадавшего увезли в больницу, где через какое-то время он скончался в результате полученной тупой сочетанной травмы тела.
Уголовное дело прокурором передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.