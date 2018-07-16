На дагестанской свадьбе устроили стрельбу

В Дагестане мужчину задержали за стрельбу на свадьбе

Ранее в соцсетях распространили видео, на котором молодой мужчина на свадьбе в воскресенье в Дагестане стрелял в воздух из автомата. По данным МВД, стрельба произошла на свадьбе в городе Кизилюрте

"Личность стрелявшего установлена, он доставлен в отдел полиции, идет сбор материала", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что по итогам разбирательства по данному факту будет принято процессуальное решение.

По информации телеканала "Рен ТВ", жених 5 лет назад сам был задержан за стрельбу на свадьбе — тогда ранения из травматического пистолета получили трое прохожих.