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Житель Мурино угрожал взорвать дом в Новодевяткино
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Житель Мурино угрожал взорвать дом в Новодевяткино 

Ivyborg.ru 30 минут назад
Житель Мурино неожиданно решил заняться телефонным терроризмом и «заминировал» дом во Всеволожском районе. В тот же день он оказался задержан силами угрозыска после того, как в доме не обнаружили ничего похожего на взрывчатку.
Как пишет издание 47news, около 14:00 15 июля на Охтинской аллее в Мурино сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в телефонном минировании.
По предварительным данным задержанный позвонил утром того же дня в полицию и рассказал о заложенной бомбе в многоэтажном доме на улице Арсенальной в Новодевяткино. Полицейские обследовали указанное место, но ничего не нашли. Эвакуация жильцов не проводилась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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