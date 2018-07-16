Житель Мурино угрожал взорвать дом в Новодевяткино

Житель Мурино неожиданно решил заняться телефонным терроризмом и «заминировал» дом во Всеволожском районе. В тот же день он оказался задержан силами угрозыска после того, как в доме не обнаружили ничего похожего на взрывчатку.

Как пишет издание 47news , около 14:00 15 июля на Охтинской аллее в Мурино сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в телефонном минировании.

По предварительным данным задержанный позвонил утром того же дня в полицию и рассказал о заложенной бомбе в многоэтажном доме на улице Арсенальной в Новодевяткино. Полицейские обследовали указанное место, но ничего не нашли. Эвакуация жильцов не проводилась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».