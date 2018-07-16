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Суд оштрафовал на 3 тыс. руб. прошедшего на стадион «Лужники» без входного билета мужчину
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Суд оштрафовал на 3 тыс. руб. прошедшего на стадион «Лужники» без входного билета мужчину 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Хамовнический суд оштрафовал на 3 тыс. руб. мужчину, который прошел на стадион «Лужники» без входного билета. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«Вынесено постановление в отношении Григория Айрапетова 1986 г. рождения, гражданина России, зарегистрированного в Пятигорске, по ст. 20.31 ч. 1 «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который прошел на территорию зоны аккредитации «0» стадиона «Лужники» не имея входного билета», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. без запрета на посещение мест проведения официальных мероприятий.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.
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