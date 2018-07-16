Суд оштрафовал на 3 тыс. руб. прошедшего на стадион «Лужники» без входного билета мужчину

Хамовнический суд оштрафовал на 3 тыс. руб. мужчину, который прошел на стадион «Лужники» без входного билета. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Вынесено постановление в отношении Григория Айрапетова 1986 г. рождения, гражданина России , зарегистрированного в Пятигорске , по ст. 20.31 ч. 1 «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который прошел на территорию зоны аккредитации «0» стадиона «Лужники» не имея входного билета», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. без запрета на посещение мест проведения официальных мероприятий.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.