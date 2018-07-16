Лидера организации «Возрождение XXI век» будут судить в Омске за НЛП и пожертвования

Завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Кузнецова , организовавшего псевдорелигиозную компанию, куда людей заманивали по принципам сетевого маркетинга. В омском следкоме сегодня, 16 июля, рассказали, что завершено расследование уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

По версии следствия, в Омске с 2014 года работало псевдорелигиозное объединение «Возрождение XXI век, город Омск». Его сотрудники арендовали помещения, где устраивали обучающие семинары и лекции, используя психотерапевтические методы и психологическое воздействие на слушателей.

— В основном семинары посещали граждане одинокие, с личными проблемами, необустроенные в социальной жизни, с невысоким материальным достатком. Каждому на собраниях внушали, что он должен «обратить в веру» еще несколько людей, — пояснили в следкоме.

Также создавались «семейные группы», которые собирались у кого-то в гостях для проведения «религиозных бесед», во время которых танцевали и пели под ритмичную музыку песни и гимны. Участники организации по указанию наставников делали добровольные пожертвования в размере 10% от дохода.

После общения некоторые участники чувствовали себя намного хуже, они обратились с заявлениями в региональный Следственный комитет . Судебно-психологические исследования выявили у 11 участников бесед нарушения в психике.

— В результате обысков были обнаружена литература религиозного содержания, книги по психологии, психиатрии и нейролингвистическому программированию, а также найдены журналы с указанием пожертвований, внесенных посетителями в это объединение. На основании собранных доказательств следствием предъявлено обвинение организатору религиозного объединения Николаю Кузнецову в совершении преступлений, предусмотренных с. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением) и п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Вину в совершении преступлений он не признал, — подытожили в следственном комитете.

Сейчас решается вопрос о направлении уголовного дела в суд. За совершение указанных преступлений обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.