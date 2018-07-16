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Экипаж «Норда» не может быть предметом обмена на Украине, заявил адвокат
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Экипаж «Норда» не может быть предметом обмена на Украине, заявил адвокат 

РИА Новости 36 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Экипаж российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, не может рассматриваться как предмет для обмена, так как моряки не задержаны и на них не заведено уголовных дел, заявил Максим Могильницкий — руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена моряков судна «Норд» на членов экипажа судна «ЯМК-0041», задержанных в Крыму.
"Моряки с «Норда» не задержаны, не арестованы, в отношении них не ведется какое-либо уголовное производство. Вывод: моряки с «Норда» не могут рассматриваться в качестве обменного фонда. Если их предлагают обменять, они автоматически становятся заложниками. По такой логике сейчас можно всех россиян, находящихся на территории Украины, перестать выпускать из страны и взять их всех в заложники", — сказал РИА Новости Могильницкий. По его словам, обменять можно только капитана судна, в отношении которого выдвинуты обвинения в совершении двух преступлений.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В МИД РФ ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате «Норда» — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.
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