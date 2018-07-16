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Подозреваемый в убийстве продавца в магазине Краснодара задержан
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Подозреваемый в убийстве продавца в магазине Краснодара задержан 

АиФ — Юг 57 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Следователи Прикубанского округа продолжают расследование уголовного дела по факту гибели 40-летней женщины-продавца в продуктовом магазине по ул. Трошева. В рамках расследования поступила информация о том, что к преступлению причастен 18-летний местный житель. Его задержали.
По версии следствия, вечером 1 июня 2018 года молодой человек зашел в продуктовый магазин, который находился в цокольном этаже, и нанес множественные ранения ножом продавцу. После убийства он взяд из кассы 20 тысяч рублей и сигареты и ушел. Тело погибшей женщины нашла ее мать.
9 июля 2018 года подозреваемый вместе с 17-летним другом совершил похожее рабойное ограбление — они напали на 28-летнюю девушку-продавца в другом продуктовом магазине, по улице Чайковского, но в этот раз использовали не нож, а молоток, которым нанесли пострадавшей несколько ударов по голове. Похитив около 40 тысяч рублей и сигареты, грабители также скрылись.
16 июля 2018 года фигурантов дела задержали. Их собираются заключить под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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