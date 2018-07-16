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Суд оставил на свободе адвоката, для которого прокуратура требовала 7 лет колонии
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Суд оставил на свободе адвоката, для которого прокуратура требовала 7 лет колонии 

Legal.Report 41 минуту назад
В Ульяновской области вынесен условный достаточно адвокату, которая полтора года собирала с клиентов деньги на подкуп полицейских по уголовному делу, не имевшему судебной перспективы. Засвияжский суд Ульяновска признал адвоката Адвокатской палаты Ульяновской области, члена адвокатской консультации № 48 — филиала МРКА Москвы Елену Хлынцеву (Курушину) виновной по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ ((покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Как следует из материалов дела, в январе 2016 года адвокат представляла интересы двух жителей Ульяновска, которым грозила уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Защитница выяснила, что дело не имеет судебной перспективы. Однако своим доверителям она сообщила, что сотрудники полиции якобы готовы прекратить расследование за деньги. Для решения вопросов с правоохранителями адвокат запросила более 2 млн руб. Юрист успела получить в несколько приемов 1,3 млн руб., пока не была задержана 1 июня 2017 года сотрудниками регионального УФСБ после передачи ей последней части оговоренной суммы. В ходе предварительного следствия Хлынцева находилась под подпиской о невыезде.
Гособвинение запросило для адвоката 7 лет колонии и штраф в доход государства в размере 300 000 руб. с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.
Суд приговорил Хлынцеву к 3,5 года условно со штрафом в 300 000 руб. и лишил права заниматься адвокатской деятельностью на 2,5 года. Прокуратура считает приговор чрезмерно мягким и заявила, что будет обжаловать его в апелляционной инстанции.
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