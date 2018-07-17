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В Башкирии более двух тысяч осужденных могут выйти раньше срока
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В Башкирии более двух тысяч осужденных могут выйти раньше срока 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
УФА, 17 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч осужденных в Башкирии могут освободиться из колонии раньше срока после изменений в российском законе об исчислении срока наказания, башкирские суды уже рассматривают шесть материалов от осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, сообщает ГУФСИН региона.
В начале июля в статью 72 Уголовного кодекса РФ, определяющей исчисление сроков наказаний и зачет наказаний осужденным, внесли изменения. Теперь при вынесении приговора в виде лишения свободы один день содержания лица под стражей засчитывается как полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии и за два дня при отбывании наказания в колонии-поселении.
"Определено количество осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Башкирии, в отношении которых приговор суда может быть пересмотрен. В регионе под действие нового закона могут попасть более 2 тысяч осужденных", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «в суды региона уже направлено шесть материалов в отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении».
По данным ведомства, 1796 человек из 2 тысяч осужденных, попадающих под закон, отбывают наказание в колониях общего режима, 217 — в колонии-поселении и 57 — в воспитательной колонии. Всего сейчас в учреждениях УФСИН по Башкирии содержится порядка 10 700 осужденных.
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