В Башкирии более двух тысяч осужденных могут выйти раньше срока

УФА , 17 июл — РИА Новости . Более 2 тысяч осужденных в Башкирии могут освободиться из колонии раньше срока после изменений в российском законе об исчислении срока наказания, башкирские суды уже рассматривают шесть материалов от осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, сообщает ГУФСИН региона.

В начале июля в статью 72 Уголовного кодекса РФ , определяющей исчисление сроков наказаний и зачет наказаний осужденным, внесли изменения. Теперь при вынесении приговора в виде лишения свободы один день содержания лица под стражей засчитывается как полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии и за два дня при отбывании наказания в колонии-поселении.

"Определено количество осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Башкирии, в отношении которых приговор суда может быть пересмотрен. В регионе под действие нового закона могут попасть более 2 тысяч осужденных", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в суды региона уже направлено шесть материалов в отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении».

По данным ведомства, 1796 человек из 2 тысяч осужденных, попадающих под закон, отбывают наказание в колониях общего режима, 217 — в колонии-поселении и 57 — в воспитательной колонии. Всего сейчас в учреждениях УФСИН по Башкирии содержится порядка 10 700 осужденных.