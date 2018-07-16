Житель Кемеровской области поблагодарил полицейских, которые разыскали и вернули домой его пропавшую внучку

Накануне в дежурную часть отдела полиции «Куйбышевский» Управления МВД России по г. Новокузнецку обратился местный житель. Мужчина сообщил, что со двора дома ушла и пропала находившаяся у него в гостях 12-летняя внучка. По словам горожанина, в связи с имеющимся заболеванием девочка плохо ориентируется в пространстве и не может самостоятельно обратиться за помощью.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В результате юная новокузнечанка была найдена на территории соседнего района.

Полицейские вернули девочку домой. Ее дедушка поблагодарил стражей порядка, участвовавших в поисках, за отзывчивость, неравнодушие и своевременную помощь.