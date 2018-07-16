Дознаватель полиции подделал документы, чтобы не расследовать уголовное дело

25-летняя женщина-дознаватель отдела полиции Уфы обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу лицом производящим дознание и в служебном подлоге.

Девушку наказали за нежелание работать

По версии следствия, в прошлом году у сотрудницы правоохранительных органов в производстве находилось уголовное дело по факту избиения местного жителя. Не желая проводить расследование, дознаватель подделала ряд документов, в том числе составила от имени потерпевшего заявление об отказе от прохождения судебно-медицинской экспертизы и расписалась в нем. Впоследствии производство по уголовному делу было приостановлено.

— Прокуратура района в ходе проверки выявила факт фальсификации и инициировала возбуждение уголовного дела. Обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью. В настоящее время она отстранена от исполнения служебных обязанностей, — пояснили в ведомсте.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд.