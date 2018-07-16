В Белоруссии задержали директора стеклозавода за взятку

Белоруссии. МИНСК , 16 июл — РИА Новости . Директор белорусского стеклозавода «Неман» и начальник одного из управлений предприятия задержаны с поличным при получении взяток, сообщила в понедельник пресс-служба МВД

"Сотрудниками девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси с поличным задержаны директор ОАО «Стеклозавод „Неман“, а также начальник одного из управлений предприятия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы МВД, должностные лица получили взятки от бизнесмена в размере 2,4 тысячи и 1,2 тысячи долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору, добавили в министерстве.

"По имеющейся информации, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции", — заявили в ведомстве.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц стеклозавода и бизнесмена.