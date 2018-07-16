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В Белоруссии задержали директора стеклозавода за взятку
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В Белоруссии задержали директора стеклозавода за взятку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 16 июл — РИА Новости. Директор белорусского стеклозавода «Неман» и начальник одного из управлений предприятия задержаны с поличным при получении взяток, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"Сотрудниками девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси с поличным задержаны директор ОАО «Стеклозавод „Неман“, а также начальник одного из управлений предприятия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным пресс-службы МВД, должностные лица получили взятки от бизнесмена в размере 2,4 тысячи и 1,2 тысячи долларов соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору, добавили в министерстве.
"По имеющейся информации, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции", — заявили в ведомстве.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц стеклозавода и бизнесмена.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране не будет никому. Он отметил, что лучше быть «на свободе нищим, чем богатым в тюрьме». Во время последнего назначения ряда чиновников глава государства потребовал от должностных лиц принципиальности и честности, а также предостерег от взяток.
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