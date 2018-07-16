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Самый богатый депутат Прииртышья останется в СИЗО еще на три месяца
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Самый богатый депутат Прииртышья останется в СИЗО еще на три месяца 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Омский областной суд оставил в силе решение Первомайского районного суда, который продлил срок содержания под стражей для самого богатого омского депутата Сергея Калинина. Председатель совета директоров ХК «Акция» пробудет в СИЗО еще три месяца.
Калинин обвиняется в мошенничестве в при оказании услуг по транспортировке газа. По версии следствия, депутат областного заксобрания, за счет завышенных тарифов причинил ущерб на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Предполагается, что сам Калинин обналичил больше миллиарда рублей.
Адвокат депутата просил заменить меру пресечения на домашний арест, пишут местные СМИ. Он говорил о плохом состоянии здоровья Калинина, которому грозят инфаркт и инсульт.
Однако суд учел доводы следователя и прокурора о том, что Калинин может скрыться, даже находясь под подпиской о невыезде.
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