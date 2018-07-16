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На Кубани будут судить двух школьников, обворовавших 88-летнюю женщину
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

На Кубани будут судить двух школьников, обворовавших 88-летнюю женщину 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Крымском районе прокуратура направила в суд уголовное дело, фигурантами которого стали 14-летние подростки.
Установлено, что 22 апреля они решили проникнуть в дом к 88-летней участнице Великой Отечественной войны, чтобы ограбить ее. Один из злоумышленников остался дежурить на улице, другой — проник в жилище.
От шума пожилая женщина проснулась, и чтобы она не опознала грабителя, подросток подушкой прижал ее голову к кровати. Школьник забрал из дома принадлежащие пенсионерке 40 тысяч рублей.
Юных нарушителей задержали по горячим следам.
Теперь суд определит их дальнейшую судьбу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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