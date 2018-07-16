На Кубани будут судить двух школьников, обворовавших 88-летнюю женщину

В Крымском районе прокуратура направила в суд уголовное дело, фигурантами которого стали 14-летние подростки.

Установлено, что 22 апреля они решили проникнуть в дом к 88-летней участнице Великой Отечественной войны, чтобы ограбить ее. Один из злоумышленников остался дежурить на улице, другой — проник в жилище.

От шума пожилая женщина проснулась, и чтобы она не опознала грабителя, подросток подушкой прижал ее голову к кровати. Школьник забрал из дома принадлежащие пенсионерке 40 тысяч рублей.

Юных нарушителей задержали по горячим следам.