В Югре пенсионера приговорили к 20 годам за двойное убийство

16 июля 2018 года в Ханты-Мансийске окружной суд приговорил к 20 годам пенсионера из Сургута , который в запале убил из ружья соседа по даче и попавшую под горячую руку знакомую убитого.

По информации окружного следственного комитета, двойное убийство произошло 11 марта 2017 года в садово-огородническом товариществе «Вихрь». 62-летний обвиняемый из личной неприязни застрелили из ружья соседа по даче.

В этот момент в доме убитого гостила, его знакомая с семьёй. Вооружённый подсудимый застрелил и её тоже. В этот момент из дома показались муж и ребёнок застреленной женщины. Увидев свидетелей, мужчина попытался избавиться от них. Но супруг погибшей разоружил и связал «ворошиловского стрелка».

Позже сургутянин осознал содеянное. Мужчина признался в совершенном преступление и раскаялся. Во время следствия пенсионер всяческий содействовал раскрытию преступления.

Суд учёл эти обстоятельства и несколько смягчил приговор. Пенсионера приговорили к 20 годам в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года.

Источник фотографии: https://i1.netflixmovies.com/