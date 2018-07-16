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В Югре пенсионера приговорили к 20 годам за двойное убийство
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

В Югре пенсионера приговорили к 20 годам за двойное убийство 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
16 июля 2018 года в Ханты-Мансийске окружной суд приговорил к 20 годам пенсионера из Сургута, который в запале убил из ружья соседа по даче и попавшую под горячую руку знакомую убитого.
По информации окружного следственного комитета, двойное убийство произошло 11 марта 2017 года в садово-огородническом товариществе «Вихрь». 62-летний обвиняемый из личной неприязни застрелили из ружья соседа по даче.
В этот момент в доме убитого гостила, его знакомая с семьёй. Вооружённый подсудимый застрелил и её тоже. В этот момент из дома показались муж и ребёнок застреленной женщины. Увидев свидетелей, мужчина попытался избавиться от них. Но супруг погибшей разоружил и связал «ворошиловского стрелка».
Позже сургутянин осознал содеянное. Мужчина признался в совершенном преступление и раскаялся. Во время следствия пенсионер всяческий содействовал раскрытию преступления.
Суд учёл эти обстоятельства и несколько смягчил приговор. Пенсионера приговорили к 20 годам в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года.
Источник фотографии: https://i1.netflixmovies.com/
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