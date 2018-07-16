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Во Всеволожске вторые сутки разыскивают потенциального педофила
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Во Всеволожске вторые сутки разыскивают потенциального педофила 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во Всеволожском районе Ленобласти пожилая женщина пришла в полицию с заявлением о том, что над её внуком надругался сожитель дочери.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, около 22:00 15 июля в отделение полиции Всеволожска обратилась 66-летняя местная жительница, которая работает врачом. Женщина рассказала правоохранителям, что на днях её несовершеннолетний внук подвергся сексуальному насилию со стороны 40-летнего сожителя дочери.
Ведется проверка. Полицейские инициировали поиски подозреваемого.
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