Во Всеволожске вторые сутки разыскивают потенциального педофила 

Во Всеволожском районе Ленобласти пожилая женщина пришла в полицию с заявлением о том, что над её внуком надругался сожитель дочери.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, около 22:00 15 июля в отделение полиции Всеволожска обратилась 66-летняя местная жительница, которая работает врачом. Женщина рассказала правоохранителям, что на днях её несовершеннолетний внук подвергся сексуальному насилию со стороны 40-летнего сожителя дочери.
Ведется проверка. Полицейские инициировали поиски подозреваемого.