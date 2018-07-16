Жительница воронежского села облила сожителя бензином и подожгла

Острогожском районе 36-летнюю местную жительницу заключили под стражу за убийство 40-летнего гражданского мужа, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Житель села Петренково Острогожского района умер 24 июня в воронежском медучреждении, куда его перевели из районной больницы. Он получил 85% ожогов тела — головы, туловища и конечностей. Несмотря на оказанную помощь врачей, местный житель не выжил.

Сначала он пытался выгородить сожительницу и говорил полицейским, что получил ожоги из-за того, что курил в постели. Но позже стражи порядки все же вычислили, что к убийству причастна гражданская жена жертвы. Как выяснилось, пьяные супруги поругались. Во время ссоры мужчина несколько раз толкнул сожительницу, отчего она упала. Тогда женщина решила отомстить гражданскому мужу. Когда он уснул на диване, она облила мужчину бензином и подожгла.

Сейчас местная жительница находится под стражей. Ее уже не раз судили за имущественные преступления. В ближайшее время следствие планирует предъявить ей обвинение.