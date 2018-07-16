На Ямале возбуждено дело о хищениях при строительстве пассажирского причала

На Ямале возбуждено уголовное дело о хищении одного миллиона рублей при капитальном ремонте пассажирского причала в селе Салемал.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, мошеннические действия были выявлены в ходе совместной проверки с сотрудниками полиции, поведенной в июле.

Муниципальный контракт на проведение работ администрация села заключила с «Ямальской управляющей компанией» в апреле. Согласно условиям договора, на капитальный ремонт причала было выделено порядка 2,4 миллиона рублей.

«Стоимость работ по демонтажу и ремонту пешеходного моста, а также деревянного тротуара к пассажирскому причалу была умышленно завышена, а принятые и оплаченные администрацией села Салемал работы фактически не выполнены», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В среду, 11 июля, следственным отделом ОМВД России по Ямальскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.