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На Ямале возбуждено дело о хищениях при строительстве пассажирского причала
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На Ямале возбуждено дело о хищениях при строительстве пассажирского причала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Ямале возбуждено уголовное дело о хищении одного миллиона рублей при капитальном ремонте пассажирского причала в селе Салемал.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, мошеннические действия были выявлены в ходе совместной проверки с сотрудниками полиции, поведенной в июле.
Муниципальный контракт на проведение работ администрация села заключила с «Ямальской управляющей компанией» в апреле. Согласно условиям договора, на капитальный ремонт причала было выделено порядка 2,4 миллиона рублей.
«Стоимость работ по демонтажу и ремонту пешеходного моста, а также деревянного тротуара к пассажирскому причалу была умышленно завышена, а принятые и оплаченные администрацией села Салемал работы фактически не выполнены», — отмечают в пресс-службе ведомства.
В среду, 11 июля, следственным отделом ОМВД России по Ямальскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.
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