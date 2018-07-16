В Нефтеюганске суд вынес приговор банде наркоторговцев 

Двум членам группы назначено наказание в виде 19 и 17 лет лишения свободы, третьему — 8 лет и шесть месяцев колонии. Запрещенными веществами осужденные торговали через «Интернет». «Участники организованной группы распространяли наркотики через «закладки», адреса которых сообщались наркопотребителям после перечисления денег через электронные платежные системы. Деятельность сообщников пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота», — сообщается на сайте региональной прокуратуры. Отбывать наказание злоумышленники будут в колонии строгого режима..