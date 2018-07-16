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Известный блогер получил условный срок за шутку о религии
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Известный блогер получил условный срок за шутку о религии 

BFM.RU 1 час назад
Видеоблогер и комик Илья Давыдов (Maddyson) получил полтора года условно за экстремизм. Такое решение вынес Тушинского суда Москвы. Он рассмотрел уголовное дело по 282-й статье о возбуждении ненависти либо вражды.
Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок назначается только, если подсудимый полностью признает вину, и является смягчающим обстоятельством, при котором нельзя назначить максимальный срок.
Согласно фабуле обвинения, Давыдов совершил «возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии с использованием средств сети интернет». Приговор никто не обжаловал, он вступил в законную силу.
В 2017 году против Давыдова возбудили уголовное дело из-за его шутки про Коран. Оглашенный судом приговор, однако, связан с другим высказыванием о религии, утверждает «МК».
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