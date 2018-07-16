Известный блогер получил условный срок за шутку о религии

Видеоблогер и комик Илья Давыдов (Maddyson) получил полтора года условно за экстремизм. Такое решение вынес Тушинского суда Москвы . Он рассмотрел уголовное дело по 282-й статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок назначается только, если подсудимый полностью признает вину, и является смягчающим обстоятельством, при котором нельзя назначить максимальный срок.

Согласно фабуле обвинения, Давыдов совершил «возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии с использованием средств сети интернет». Приговор никто не обжаловал, он вступил в законную силу.

В 2017 году против Давыдова возбудили уголовное дело из-за его шутки про Коран. Оглашенный судом приговор, однако, связан с другим высказыванием о религии, утверждает «МК».