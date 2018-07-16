Ещё
Административные дела в отношении четырех членов Pussy Riot поступили в Хамовнический суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Административные дела в отношении четырех членов Pussy Riot поступили в Хамовнический суд 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Югополис
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит административные материалы в отношении четырех участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Поступили материалы в отношении Пахтусовой Ольги Сергеевны, Карачевой Ольги Владимировны, Верзилова Петра Юрьевича, Никульшиной Вероники Юрьевны о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП", — сказала представитель суда. По этой статье им грозит административный арест до 15 суток.
Как ранее сообщали в пресс-службе столичного главка МВД, полицейские возбудили административные дела в отношении трех девушек и молодого человека по статьям КоАП РФ 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") и 17.12 ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов") после инцидента на московском стадионе «Лужники».
Панк-группа Pussy Riot объявила, что четыре человека, выбежавшие на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержанные силами правопорядка, были ее участниками. Акция, как заявили в группе, была вдохновлена поэтом Дмитрием Приговым.
ТАСС: последние новости
Суд признал виновным лидера секты "бога Кузи" по делу о побоях и мошенничестве К задержанным активистам Pussy Riot допустили адвоката Фигуру волка Забиваки украли с шоссе в Петербурге
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым320
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом107
В России оценили неожиданное решение Франции52
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина232
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение