Административные дела в отношении четырех членов Pussy Riot поступили в Хамовнический суд

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит административные материалы в отношении четырех участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции Хорватии . Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступили материалы в отношении Пахтусовой Ольги Сергеевны, Карачевой Ольги Владимировны, Верзилова Петра Юрьевича , Никульшиной Вероники Юрьевны о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП", — сказала представитель суда. По этой статье им грозит административный арест до 15 суток.

Как ранее сообщали в пресс-службе столичного главка МВД , полицейские возбудили административные дела в отношении трех девушек и молодого человека по статьям КоАП РФ 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") и 17.12 ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов") после инцидента на московском стадионе «Лужники».

Панк-группа Pussy Riot объявила, что четыре человека, выбежавшие на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержанные силами правопорядка, были ее участниками. Акция, как заявили в группе, была вдохновлена поэтом Дмитрием Приговым.